Игорь Целип эксклюзивно для УНИАН поделился историей своего детства, рассказал о семейных традициях и о том, как рождение младшего брата с ДЦП повлияло на его мировоззрение, научило ответственности и изменило его отношение к жизни.

Игорь Целип - известный украинский певец, победитель шоу "Караоке на Майдане" (2018), лауреат многочисленных музыкальных конкурсов в Украине и за рубежом. За несколько лет до полномасштабного вторжения переехал в Великобританию, где работал на стройке вместе с отцом.

После 2022 года активно приобщается к благотворительным концертам и выступлениям как в Великобритании, так и в других странах Европы, вместе с украинскими артистами. Среди его самых популярных песен - "Мое сердце", "Колядка", а также хит "Все звезды", который стал вирусным в TikTok и полюбился украинцам.

Расскажи о своей семье: кто чем занимается, каким было твое детство?

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Я родился и вырос в селе, где семья - это всегда нечто большее, чем просто люди, с которыми ты живешь. Это те, кто вместе работает, поддерживает друг друга и делит и радости, и трудности. Родители всегда были трудолюбивыми: мама занималась хозяйством, а отец много работал, чтобы обеспечить семью. Детство было простым, но очень теплым. Мы много времени проводили на улице, занимались хозяйством, а по вечерам вся семья собиралась за одним столом. Именно в эти моменты я чувствовал настоящее единство и любовь.

Были ли у вас в семье какие-то традиции или моменты, которые сплачивали вас?

Самой главной традицией было проводить вечера вместе. После тяжелого дня мы все собирались во дворе или у печи, разговаривали, делились новостями, вспоминали какие-то интересные истории. Также у нас было правило всегда вместе обедать в воскресенье, независимо от обстоятельств. А еще мы любили вместе работать - когда всей семьей что-то делаешь, это не так тяжело, как самому, и даже самый простой труд превращается в хорошее воспоминание.

Ты рассказывал, что с детства привык к ответственности. Как это повлияло на твой характер и твое отношение к жизни?

Жизнь в селе учит ответственности еще с детства. Ты не можешь просто сказать "я не хочу" - надо кормить скот, помогать родителям, работать на огороде. Все понимают, что каждый имеет свою роль, и если кто-то не сделает свою часть, другие будут вынуждены работать больше. Это научило меня не убегать от обязанностей и не искать легких путей. Я вырос с пониманием, что никто, кроме тебя самого, не сделает за тебя твое дело, и это очень помогает в жизни.

Ты всегда тепло говоришь о родителях. Какую роль они сыграли в твоем становлении и как ты их поддерживаешь?

Родители для меня - это самые главные люди, и я очень благодарен им за все, что они сделали для меня. Они научили меня честности, трудолюбию и тому, что семья - это всегда о поддержке и взаимопонимании. Мой отец до сих пор работает за границей, ведь необходимо много средств для лечения младшего брата, а мама полностью посвятила себя уходу за ним. Я понимаю, что это большая ответственность и физически, и морально, поэтому стараюсь поддерживать их во всем. Для меня важно, чтобы они знали: они не одни и всегда могут на меня рассчитывать.

Расскажи о своем младшем брате. Как его история повлияла на тебя и твое мировосприятие?

Мой младший брат родился с ДЦП, и это очень повлияло на меня. После его рождения я понял, что жизнь может быть совсем другой, что не всем одинаково легко даются даже самые простые вещи. Это сделало меня более терпеливым и понимающим. Я научился ценить моменты, не жаловаться по пустякам и замечать то, что для других может казаться неважным. Также это дало мне сильное чувство ответственности - я всегда знал, что должен быть для него не просто братом, а поддержкой. Его борьба научила меня никогда не сдаваться.