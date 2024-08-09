Лидер группы "ТИК" назвал причину своего увольнения.

Фронтмен группы "ТИК", известный украинский певец Виктор Бронюк, который ранее прошелся по беглецам Яме и Потапу, уволился из рядов ВСУ. Исполнитель признался, как ему это удалось.

Как известно, звезда пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. В комментарии для программы "Ранок у великому місті" знаменитость поделился, что его служба длилась более года. Однако Бронюк решил уволиться и объяснил почему.

По словам Виктора, у него есть уважительная причина для увольнения. Дело в том, что отец артиста болеет, недавно он перенес инсульт и сейчас является человеком с инвалидностью. Следовательно, певец должен ухаживать за родным человеком. Поэтому был вынужден сосредоточиться на помощи родным.

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"Я уволился, у меня отец инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не уходить. Такое было время, я прослужил год и два месяца, и как бы ситуация требовала немножко больше времени уделять", - отметил исполнитель.

К слову, сначала Бронюк пополнил ряды 120 бригады Винницкой ТРО, а затем артист перешел в 171 батальон 120 бригады Винницкой ТРО. Позже он был командирован в подразделение "Днестр" в отдел логистики.

Напомним, ранее солист группы "ТИК" высказался о побеге предательниц Повалий и Лорак. Бронюк предположил, как бы отреагировали украинцы на возвращение путинисток.

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