Артист рассказал, что вражеская ракета попала рядом с его домом.

Украинский певец, экс-участник группы DZIDZIO Юлик, который ранее рассказал о потере в семье, оказался в эпицентре вражеского обстрела во Львове. Артист рассказал, что российская ракета попала в дом на соседней улице.

В среду, 4 сентября, оккупанты нанесли удар по учебным заведениям и жилым домам Львова. Как пишет ТСН, после объявления воздушной тревоги исполнитель с женой и сыном спускались в укрытие. В этот момент они услышали громкие взрывы. Причем, по словам Юлика, они были настолько мощными, что ему показалось, будто захватчики попали в его дом.

"Для меня это был шок... Буквально в нескольких минутах от меня ночью российские оккупанты попали в жилой дом. Произошел чрезвычайно мощный взрыв, я думал, что это прилетело в мой дом, было очень громко", - поделился певец.

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Юлик признается, что очередной обстрел очень напугал его. Все произошло настолько быстро, что его семья и он сам, даже не успели добежать до укрытия. Певец выразил скорбь по погибшим и пострадавшим.

"Это случилось очень быстро. К сожалению, мы привыкли к войне. Когда летели "Шахеды", думали, будет все хорошо, а тут новость о крылатых ракетах... Мне так обидно, когда читал новости о погибших и пострадавших... Россиянам желаю почувствовать то, что сегодня (4 сентября – УНИАН) и не только сегодня переживала каждая украинская семья", - добавил артист.

Напомним, ранее известная певица показала, как с дочкой пряталась от российских ракет во Львове.

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