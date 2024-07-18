Андрей Лузан также ответил, когда начнется его военная подготовка.

Известный украинский комик, звезда шоу "Львы на джипе", Андрей Лузан, который решил добровольно мобилизоваться в ВСУ, раскрыл больше деталей о будущей службе. Юморист ответил, в каких войсках будет служить.

На открытой встрече с рекрутами, как пишет Telegram-канал "Оперативный ВСУ", артист признался, что будет отбывать службу в Силах беспилотных систем ВСУ.

По словам Лузана, он выбрал именно это подразделение для себя, потому что доверяет своим друзьям, которые уже служат в СБС. Среди товарищей-военных Андрея музыкант Александр Ярмак, Денис Квебек, Евгений Карась. В дополнение, комик рассказал, что его военная подготовка начнется уже через неделю, 25 июля.

"25 июля у нас стартует базовая военная подготовка. Я тоже ее буду проходить. Если кто-то успеет до этого времени пройти собеседования, ТЦК, ВЛК и стартануть - будем проходить вместе", - призвал других мужчин Лузан.

Что известно о юмористе

Впервые украинцы увидели Андрея на телеэкранах в 2008 году. Тогда он дебютировал в кино с ролью в фильме "Школа". После этого артист сменил род своей деятельности и стал стендап-комиком.

Позже вместе с друзьями он создал один из самых успешных юмористических проектов "Львы на джипе". Также Лузан известен как волонтер. После начала полномасштабного вторжения он регулярно помогает военным.

Напомним, ранее Андрей Лузан показал, как проходил ВЛК.

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