Предатель размечтался о так называемом "мире с Россией".

Известный блогер Артур Бабич, который родился и вырос в Кривом Роге, впервые публично высказался относительно войны в Украине. Предатель выдал, что мечтает жить в России и стать гражданином страны-агрессора.

Тиктокер много лет жил и работал в РФ, но после начала полномасштабного вторжения он уехал в США. Сейчас Артур живет в Ереване. В своем последнем интервью он заявил, что мечтает вернуться в Россию и строить свою жизнь там. После длительного молчания Бабич показал истинное лицо и доказал, что он - предатель Украины.

Однако и в стране-террористке ему не рады. После выезда из страны в 2022 году ему запретили въезд в РФ. По словам предателя, он даже готов отказаться от украинского гражданства, лишь бы получить российский паспорт.

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"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. Хочу получить гражданство и жить в стране, где хотел жить всю жизнь", - выдал Бабич.

Блогеру безразлично мнение украинцев относительно него. Он слепо верит диктатору Путину и хочет жить по его законам. Более того, после получения желанного гражданства РФ, звезда сети говорит, что готов пополнить ряды оккупационных войск. А главной миссией своей жизни предатель называет "примирение украинских и российских детей".

"Когда я получу паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил, вот такой мужик вырос. Самая важная моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины, из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы побыстрее все это закончилось. И мы не тыкали друг на друга пальцем", - наговорил бреда блогер.

К слову, Бабич был участником российского проекта "Dream Team House". После начала полномасштабного вторжения он выехал за границу и никоим образом не высказывался о войне. Бабич в отношениях с российской блогершей Анной Покров.

Напомним, ранее известный украинский блогер Александр Волошин сбежал из Украины. Звезда сети записал видео и назвал "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал за границу якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину. А на днях беглец рассекретил страну, в которой сейчас живет.

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