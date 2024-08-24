Алина Шаманская ответила, верит ли в победу Украины.

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская честно ответила, готова ли она мобилизоваться. Также журналистка поделилась собственными прогнозами относительно окончания войны в Украине.

Шаманская верит в ВСУ и в победу Украины, к чему призывает и других украинцев. По мнению Алины, на третий год полномасштабного вторжения народ начал терять единство. Однако она убеждена, что вселенная работает так, что у людей должна быть надежда на лучшее будущее своего государства.

"Я отказываюсь верить в то, что война не закончится на период моей жизни. Я абсолютно уверена и четко верю, и каждый украинец должен в это верить. Большая проблема, что мы уже частично перестали в это верить, что победа вот-вот и будет. Мы точно победим. Неизвестно когда, но в это верить надо", - подчеркнула блогерша.

Журналистка призналась, что готова пополнить ряды ВСУ. Однако сейчас она воспитывает сына от беглеца Руслана Ханумака, который живет в США, а сама Алина живет на две страны.

"Готова ли я? Ну конечно, если придется и если я буду на тот момент жить в Украине. Здесь очень такая двоякая история. Потому что я готова, если бы у меня не было сына, я бы абсолютно точно ни ногой из Украины, никуда бы не пошла, осталась бы жить здесь. Я готова работать в пресс-службе ВСУ, то, что я умею хорошо делать. Я готова делать на благо нашей страны, в военной сфере тоже", - отметила Шаманская.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, как пережила развод.

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