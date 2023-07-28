Алина Доротюк очень разъярена из-за того, что в Черногории до сих пор считают, что между РФ и Украиной якобы нет разницы.

Известная блогерша и журналистка Алина Доротюк рассказала о россиянах в Черногории. Недавно она решила отправиться на отдых, однако все впечатления испортили представители страны-агрессора.

Доротюк возмущена тем, что россиян хорошо принимают в Черногории. Блогерша подчеркивает, что часто слышала от местных нарративы Кремля о том, что между РФ и Украиной якобы нет никакой разницы.

"Русские! Их здесь куча! И принимают, как родных! Из пришвартованных яхт слышна русская музыка. А в кафе или ресторане, когда просишь общаться исключительно на английском, потому что ты из Украины и тебе это принципиально важно, часто можешь услышать: "Украина - это же Россия" или "Украина, Россия - какая разница", и это убивало больше всего. Странная позиция, потому что и сама Черногория не раз страдала от Сербии, за которой стоит та же Россия", - написала Доротюк.

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В комментариях фаны поддержали возмущение блогерши. Пользователи признали, что им неприятно видеть россиян за границей. Впрочем, многие признали, что представителей страны-агрессора принимают только из-за денег. Также комментаторы пишут:

"В Турции такая же ситуация с россиянами ... И это трэш, именно из-за этого не хочу ехать, потому что просто не сдержусь!"

"Их везде полно. Везде принимают. И плевать. Главное, что деньги платят. Почему нельзя просто запретить въезд и пусть бы сидели на своих болотах"

"За границей любят не их, а их деньги!".

Как себя ведут россияне за границей

Напомним, недавно о скандалах с россиянами за рубежом рассказывали актрисы Наталья Денисенко и Елена Светлицкая. Они отдыхали в Турции и несколько раз были неприятно поражены.

Так, россиянка "швырнула" дочь Светлицкой прямо на ее глазах. Актриса попыталась восстановить справедливость, однако администрация отеля, где произошел конфликт, лишь разводила руками. А Денисенко заметила, что в ресторане "украли" украинский борщ. Его почему-то там называют "русским супом".

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