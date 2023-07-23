Скандал возник в одном из отелей Турции, где вместе с ребенком отдыхает актриса.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая рассказала, чем закончился скандал с россиянкой. Неадекватная женщина "швырнула" ее дочь в лифте турецкого отеля.

Светлицкая хотела, чтобы администрация отеля хотя бы поговорила с россиянкой, которая позволила себе проявить агрессию в отношении ребенка. Впрочем, финал скандала оказался досадным.

"О ситуации рассказала администрации отеля. Потому что считаю, что любая агрессия должна быть наказана. Они посочувствовали, сказали, что так не должно быть, и нужно сделать ей предупреждение. Каждый день я подходила и спрашивала, нашли ли они эту женщину или поговорили с ней. На что администраторы говорили, что пока не нашли ее. И на видео в лифте ее не было видно. А в последний раз одна из администраторов сказала, что это конфликт между гостями и вы должны это решать сами! Ее русский был настолько идеальным, что я спросила - не россиянка ли она. После чего она резко встала и вышла", - рассказала актриса в Instagram.

Видео дня

По словам Светлицкой, эта ситуация стала для нее показательной. Она возмущена тем, что агрессивное поведение россиянки просто проигнорировали.

"Для меня эта ситуация - яркий пример того, как большая часть мира реагирует на агрессию РФ в Украине. Они сочувствуют, говорят, что это несправедливо, а потом поздравляют с днем русского языка и подчеркивают, что это конфликт не мировой, а между двумя странами. Я свою честь и честь своего ребенка отстояла. Руки мыли долго, потому что к моей маленькой украиночке прикоснулось нечто неприятное. Эта ситуация еще раз доказывает, что нам нужно полагаться только на самих себя и помогать ВСУ. Потому что только от нас и от них сегодня зависит будущее наших детей!" - подчеркнула актриса.

Россиянка "швырнула" ребенка известной украинской актрисы-детали

Светлицкая столкнулась с неадекватной россиянкой в Турции. Инцидент произошел в лифте отеля. Трехлетняя дочь актрисы начала нажимать кнопки, а россиянка схватила ее за руку и "швырнула".

Конечно же, Светлицкая молчать не стала. Она сделала россиянке замечание, но та лишь заявила, что актриса должна "следить за детьми".

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