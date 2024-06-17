Любимый Людмилы Барбир защищает Украину с 2014 года.

Ведущая известного шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир рассказала о службе своего мужа, который уже много лет защищает государство от россиян. Телезвезда поделилась, какие задачи выполняет любимый на фронте.

По словам Людмилы, ее муж в 2014 году добровольцем пошел воевать на Восток. Его решение было обусловлено наличием опыта в военном деле. В начале полномасштабного вторжения любимый звезды присоединился в ряды ВСУ и стал обучать других военных.

Более того, брат Барбир также находится на фронте и борется с врагом уже более 2 лет.

Барбир

"Он (муж - УНИАН) ушел сразу с Майдана добровольцем в АТО. Он с 2014 по 2017 год был там. Это были одни из групп разведки. И когда был вопрос полномасштабного вторжения, то для меня вполне понятно было, что он пойдет и мы это обсуждали. Он является инструктором для офицерского, сержантского состава. Он обучает тактике - штурм, засада, разведка, бои в городе... Он говорит: "Я понимаю, что я свои знания и боевой опыт (могу передавать - УНИАН)"... У него была контузия и приходилось делать операцию на глазах. Он еще до полномасштабного вторжения проводил занятия с различными силовыми структурами. Это его жизнь, и он крутился в этом, умеет это. И говорит, что "кто, как не я", - отметила Барбир.

Людмила рассекретила, что сейчас ее избранник отбывает службу на Харьковском направлении. Со слезами на глазах она говорит, что сложно переживает длительную разлуку с любимым. Однако она с пониманием относится к решению мужа.

"Он, конечно, хочет быть с семьей, когда ты долго не видишься, но понимает, что должен быть там. Он на Харьковском направлении. Я это приняла с 2014 года", - указала телеведущая.

Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая показала, как ее поздравил любимый-военный с днем рождения.

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