Алла Кудлай рассказала, что ее связывает с коллегой.

Знаменитая украинская певица, народная артистка Алла Кудлай в близких отношениях с известным исполнителем Павлом Зибровым. Звезда сцены призналась в чувствах коллеге и рассказала об их общении.

Певица испытывает теплые чувства к Зиброву. По ее словам, они познакомились много лет назад и все это время хорошо дружат. Более того, звезды неоднократно выступали на одной сцене.

Артистка признается, что у нее с Павлом особая связь. Алла высказалась о Зиброве, как о добром, внимательном и порядочном человеке.

"Ой, Пашка! Я обожаю Пашку. Такой позитивный, оптимист. Когда меня внутри что-то грызет, я вспоминаю Пашку. Он настолько оптимистичный, порядочный, щедрый. Не было в жизни такого момента, чтобы, например, у меня день рождения, а он не поздравил, или не перезвонил", - поделилась Кудлай.

Также исполнительница хорошо отзывается и о жене Павла - Марине. На вопрос журналиста о том, возникала ли у жены артиста ревность из-за дружбы знаменитостей, Алла не ответила конкретно.

"Ревновала? Да откуда же я знаю? У нее спросите", - сказала певица.

Напомним, ранее певица Алла Кудлай рассказала, как переживает смерть подруги Нины Матвиенко. Женщина до сих пор не может поверить в эту потерю.

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