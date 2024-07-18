На этот раз исполнительница с семьей проводит отпуск на острове Тасос.

Украинская певица Екатерина Бужинская не впервые показывает свой отдых на различных фешенебельных курортах. Недавно звезда развлекалась на отдыхе в Турции и выкладывала это в свои соцсети. Бужинская даже посетила пенную вечеринку.

На этот раз знаменитость в Instagram-сторис опубликовала редкий снимок со своей второй половинкой, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Счастливые супруги позируют в одинаковых образах на фоне живописного побережья в Греции. Костюмы пары украшены разноцветными цветами.

"Лучшее время с семьей", - написала артистка.

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Также певица показала двойняшек, которые взялись за руки на фото - 7-летних Катюшу и Диму. Заметно, что мальчик и девочка довольно подросли за последнее время. Это дети певицы от нынешнего мужа Димитара.

Старшей дочери - 17-летней Елены - на отдыхе не было. Она давно не живет со звездной мамочкой, так как на данный момент получает образование в Германии.

Напомним, что Екатерина Бужинская почти уже 10 лет живет в счастливом браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Однако личная жизнь исполнительницы не всегда напоминала сказку. Первый муж артистки был абьюзером, который плохо обращался с ней и даже заставил сделать аборт.

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