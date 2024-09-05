Максим Галкин проговорился, где он сейчас находится

На видео, которое он снял, слышен гул.

Российский шоумен, осудивший преступный режим Кремля и поддержавший в большой войне Украину, Максим Галкин во время своего видеообращения к поклонникам проговорился о своем местонахождение.

Он рассказал, что 6 октября даст концерт в Вене, а после поедет в Амстердам, где также выступит перед своими поклонниками. Затем он отправится в большой тур по США и Канаде.

Интересно, что на видео с Галкиным слышен гул. Он сразу же отреагировал на это:

Видео дня

"Что это у нас тут в Израиле летит? Просто вертолет".

Стоит отметить, что в Израиле, как и в Украине, идет война. По словам шоумена, он все это время остается в Израиле, лишь иногда выезжает для концертов.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева переехала из Израиля в другую страну вместе с детьми.

По данным росСМИ, сейчас она живет в Латвии. Поговаривают, что и своих детей она может отправить там учиться в школу. Россияне, как всегда, пришли в бешенство от того, что Пугачева живет так, как хочет.

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