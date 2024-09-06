Россияне не могут простить им осуждение большой войны.

Российские знаменитости, осудившие преступный режим Кремля, уже более двух лет не живут в стране-агрессора. Изначально они уехали в Израиль, а затем появилась информация, что сейчас Пугачева с детьми живет в Латвии.

Из-за частых переездов звездной семьи неадекватные россияне всерьез решили отобрать у них детей.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на слова главы движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова, у детей нет нормальной жизни.

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"Ветераны России" всерьeз озаботились насущными проблемами чужих детей. По мнению главы движения Ильдара Резяпова, у кровинушек примадонны нет нормальной жизни — они вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям в жарких и не очень странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фоточек с телефона", — цитирует пропагандистов канал "Mash".

Кроме того, неадекватные общественники отметили, что детей нужно отобрать у Пугачевой и Галкина как только они появятся на территории России.

"Поэтому общественники просят в случае приезда звездной пары разлучить отпрысков с мамой и папой и перевести их в русскую школу к домашке, пицце в столовке и ГДЗ по математике на русском", — пишут пропагандисты.

Напомним, ранее Максим Галкин проговорился, где он сейчас находится.

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