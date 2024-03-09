Ольга Атанасова говорит, что ранее они нормально общались.

Украинская актриса Ольга Атанасова, получившая признание после съемок в российском сериале "Кадеты", высказалась о пропагандисте Борисе Корчевникове, который был ее напарником в сериале.

В интервью "Обозревателю" Атанасова рассказала, что они с Борисом никогда особо не были друзьями, но нормально общались.

По словам Ольги, в тот период времени Корчевников казался ей образованным человеком, однако то, что стало с ним потом - она объяснить не может.

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К слову, Корчевников стал ведущим на телеканале "Россия-1" и ведет такие шоу как "Судьба человека", "Жизнь и судьба", "Далекие близкие" и так далее, куда приглашает людей, поддержавших войну в Украине.

"Он мне виделся человеком, много знающим. Начитанный, всем интересовался, по профессии – журналист. А теперь как зомби – не знаю, чем это объяснить. Мне кажется, что с ним что-то совсем не в порядке. Раньше мне сбрасывали какие-то его видео, что-то видела. И прямо физически плохо становилось от той лжи, реально – рвотный рефлекс. Сейчас, честно, стараюсь не смотреть", - рассказала Атанасова.

Она добавила, что ранее в России вежливо относились к украинцам. Но она все же решила остаться на родине, в Украине. Уже много лет актриса не общалась ни с кем из россиян, поэтому после полномасштабного вторжения ей никто и не позвонил со словами поддержки.

Напомним, ранее в дом Ольги Атанасовой попал обломок дрона.

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