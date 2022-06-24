Участницы группы дали концерт на Кипре.

Украинская группа "ВИА Гра" выступила на открытии отеля Cap St Georges на Кипре. Среди зрителей также была российская аудитория.

Так, несмотря на то, что ранее солистки София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова осудили войну в Украине, они все же решили выступить перед гражданами России, несмотря на то, что именно страна-агрессор развязала полномасштабную войну в нашей стране.

После того как девушки исполнили легендарные хиты группы "ВИА Гра", они обратились к зрителям на русском языке.

При этом ранее Ксения Попова объявила сбор средств на покупку "Байрактаров" для Украины, а Ульяна Синецкая и вовсе решила перебраться жить в Киев к своему возлюбленному, певцу ALEKSEEV. А вот София Тарасова еще в первые дни полномасштабной войны попросила мира.

Кроме того, продюсер группы Константин Меладзе молчит о войне в Украине. А вот его супруга Вера Брежнева сейчас находится в Польше и занимается волонтерством. Также певица перешла на украинский язык. В СМИ ходят слухи о том, что звездная пара и вовсе находится на грани развода из-за разных политических взглядов.

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