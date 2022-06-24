Украинская группа "ВИА Гра" выступила на открытии отеля Cap St Georges на Кипре. Среди зрителей также была российская аудитория.
Так, несмотря на то, что ранее солистки София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова осудили войну в Украине, они все же решили выступить перед гражданами России, несмотря на то, что именно страна-агрессор развязала полномасштабную войну в нашей стране.
После того как девушки исполнили легендарные хиты группы "ВИА Гра", они обратились к зрителям на русском языке.
При этом ранее Ксения Попова объявила сбор средств на покупку "Байрактаров" для Украины, а Ульяна Синецкая и вовсе решила перебраться жить в Киев к своему возлюбленному, певцу ALEKSEEV. А вот София Тарасова еще в первые дни полномасштабной войны попросила мира.
Кроме того, продюсер группы Константин Меладзе молчит о войне в Украине. А вот его супруга Вера Брежнева сейчас находится в Польше и занимается волонтерством. Также певица перешла на украинский язык. В СМИ ходят слухи о том, что звездная пара и вовсе находится на грани развода из-за разных политических взглядов.