Она вспомнила, как муж мечтал отделиться от всего русского.

Жена Кузьмы Скрябина - Светлана Бабийчук - рассказала, как ее покойный муж пытался продвигать украинскую музыку на радио.

Она отметила, что в те времена песни на украинском не были интересными для ротации на радиостанциях. Поэтому приходилось Кузьме решать вопрос деньгами.

"Он очень хотел достучаться до всех. На радио 2000-е годы, а в эти годы был полностью русский шансон. Тогда все было неформатом, все было российское. Он порой оплачивал какие-то свои эфиры. Он платил и не раз, везде платил, чтобы украинская музыка звучала", - рассказала Светлана в программе "Дім Звукозапису".

По словам жены Кузьмы, певец всегда хотел, чтобы украинцы чувствовали себя отдельной нацией и слушали только свое творчество. Об этом она вспомнила так:

"Он хотел всю свою жизнь, чтобы мы отделились от России, от российской культуры. Не то, что культуры даже, а чтобы это была нация, чтобы это были украинцы. Он видел ту Европу, ездил по миру и у него очень душа болела, что у нас настолько умные люди, и талантливые, и имеют свою культуру, а почему-то едим из порции российской великой империи".

Что известно о смерти Кузьмы

Андрей Кузьменко погиб в ДТП в 2015 году в результате полученной тяжелой черепно-мозговой травмы. Мужчине было 46 лет.

Тогда из-за отсутствия доказательств дело закрыли, а смерть артиста признали несчастным случаем. Однако поклонники и родственники Кузьмы до сих пор считают, что это произошло неслучайно.

Напомним, ранее известный украинский поэт объяснил, кого обвиняет в смерти Кузьмы Скрябина.

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