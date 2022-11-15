Поклонники уже оценили новые снимки Сердючки.

Украинский артист Андрей Данилко, выступаюший под псевдонимом Верки Сердючки, поделился с поклонниками свежими фотографиями, на которым развлекается со своей сценической "мамой" Инной Белоконь.

На своей странице в Instagram он поделился новостью, что 16 ноября в Молдове состоится его концерт. По дороге к Молдове он вместе с Инной Белоконь решил немного отвлечься от ужасов войны и повеселиться.

Они остановились на заправке, где сделали несколько забавных снимков. Они корчат разные гримасы, на одном из фото артисты и вовсе поцеловались.

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Реакция сети на шуточные фото Данилко

"Мои любимки"

"Какая же красивая ваша "мама", как сестра"

"Легендарные! Обожаю вас"

"Обожаю вашу простоту в хорошем смысле"

"Какие же вы классные"

Напомним, на аукционе в Британии за 11 миллионов гривень продали авто легендарного певца из группы Queen Фредди Меркьюри, чтобы помочь украинцам. Раритетный автомобиль последние 9 лет принадлежал украинскому артисту Андрею Данилко.

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