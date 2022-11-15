Украинский артист Андрей Данилко, выступаюший под псевдонимом Верки Сердючки, поделился с поклонниками свежими фотографиями, на которым развлекается со своей сценической "мамой" Инной Белоконь.
На своей странице в Instagram он поделился новостью, что 16 ноября в Молдове состоится его концерт. По дороге к Молдове он вместе с Инной Белоконь решил немного отвлечься от ужасов войны и повеселиться.
Они остановились на заправке, где сделали несколько забавных снимков. Они корчат разные гримасы, на одном из фото артисты и вовсе поцеловались.
Реакция сети на шуточные фото Данилко
- "Мои любимки"
- "Какая же красивая ваша "мама", как сестра"
- "Легендарные! Обожаю вас"
- "Обожаю вашу простоту в хорошем смысле"
- "Какие же вы классные"
Напомним, на аукционе в Британии за 11 миллионов гривень продали авто легендарного певца из группы Queen Фредди Меркьюри, чтобы помочь украинцам. Раритетный автомобиль последние 9 лет принадлежал украинскому артисту Андрею Данилко.