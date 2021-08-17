Вера Брежнева побывала на концерте украинского пианиста в Италии / фото instagram.com/ververa
Известная певица и бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева летом побывала на концерте украинского пианиста Александра Романовского в Италии.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
"Больше всего меня вдохновляют люди. И этим летом в Италии была одна удивительная встреча. С Александром Романовским и его талантом", – отметила она.
"На фото я счастливая после его дневного концерта", – добавила Брежнева.
Вера Брежнева побывала на концерте украинского пианиста в Италии / фото instagram.com/ververa
"Неземная красота", "Любимая улыбка", "Вы чудесная", "Красавица", "Светишься, как ангел", – отреагировали поклонники.
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