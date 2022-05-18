Певица, которая родилась и выросла в городе Каменское Днепропетровской области, решила поддержать родную страну в такое непростое время.

Артистка Вера Брежнева, которая в последнее время часто давала концерты в России и принимала участие в местных шоу, отправилась в Польшу. Там она занимается упаковской гуманитарного груза для украинцев. Хрупкая певица даже лично грузит коробки в машину.

Об этом рассказала директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева на своей странице в Instagram и показала соответствующее видео.

На кадрах видно, что Вера в спецодежде помогает собирать коробки с гуманитаркой и грузит их в машину.

Напомним, 40-летняя украинская певица после начала полномасштабной войны России против Украины покинула страну и осудила действия российских властей. Известно, что артистка в Центре помощи занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев по всей Европе.

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