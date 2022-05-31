Сейчас он состоит в рядах территориальной обороны.

Украинский телеведущий Сергей Костыра рассказал, что очень хотел поехать на фронт защищать Украину от оккупантов. Но его не взяли, поэтому он записался в ряды территориальной обороны.

"С первых дней я ушел в территориальную оборону. После окончания активной фазы наступления на Киев решил, что ТрО для меня мало. И направился в военкомат. Признаюсь, там не поведал всю правду об инсульте в 2003 году. Прошел комиссию, очень хотел уйти на фронт. Но наших военных не проведешь. Мне позвонили по телефону и сказали, что меня не пропустят с инсультом и второй группой инвалидности", - рассказал Костыра в программе "Вікна-новини".

После отказа он решился вернуться в ТрО, а также начал заниматься волонтерством. Также он отметил, что ему больно наблюдать за тем, как некоторіе жители оккупированных территорий поддерживают рашистов.

"Противно, когда общаешься с людьми с оккупированных территорий и они начинают поддерживать позицию рашистов. Им очень сильно промывают мозги. Создаются определенные обстоятельства, при которых создается заблуждение у людей в оккупации, что обстреливают их и убивают украинские войска. Российские захватчики прибегают к тому, что переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины и обстреливают жилые кварталы", - добавил ведущий.

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