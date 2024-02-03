Тогда он встал на сторону отца, но сейчас жалеет об этом.

Украинский ведущий Алексей Суханов в рамках своей программы "Говорить Суханов" на YouTube-канале рассказал о своем поступке в детстве, за который ему до сих пор стыдно.

По его словам, однажды он встал на защиту отца, на которого кричала его мама. Тогда Суханов поверил отцу, но сейчас он жалеет об этом, потому что в отношениях его родителей была измена.

"Помню случай, за который мне до сих пор стыдно, когда отец не ночевал дома. Мне, наверное, было лет 10. Он к утру только вернулся. Конечно, произошла большая ссора. А отец, зная об этом, пришел с огромным пожарным игрушечным автомобилем и подарил мне. Я только потом понял, что он меня подкупил, но тогда я за него вступился. Начал говорить маме, пусть она на него не кричит", - рассказал Суханов.

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Стоит отметить, что сейчас телеведущий не общается со своими родными. Известно, что они поддерживают Россию, где родился сам Суханов, а он много лет назад переехал в нашу страну и за несколько дней до полномасштабного вторжения даже получил гражданство Украины.

Суханов целиком и полностью поддерживает Украину, а также ведет информационную борьбу в сети.

Напомним, ранее Алексей Суханов заговорил об украинском языке. По его словам, украинский язык лечит, поэтому он призвал людей общаться на соловьиной.

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