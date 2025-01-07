Ведущая Надежда Матвеева сменила профессию

Она получила новое образование.

Ведущая программы "Все буде добре" Надежда Матвеева рассказала, что во время большой войны сменила профессию. По ее словам, она получила диплом магистра и стала сертифицированным коучем.

В интервью kp.ua она призналась, что благодаря работе на телевидении и новому образованию она может менять мышление людей.

"В коучинге я имею свою нишу. Мое направление – это проявление. То есть, если человек хочет больше показывать себя миру, проявляться, но чувствует целый спектр внутренних проблем, которые не дают ему это сделать, то здесь я могу использовать свой медийный опыт и коучинг как систему изменения стратегии и мышления, чтобы получить результат. Практика – это обязательно, потому что сертифицированный коуч должен практиковать", - поделилась Матвеева.

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При этом она уточнила, что пока не готова работать в качестве психолога. На данный момент она не определилась с направлением, в котором могла бы вести психологическую деятельность, поэтому пока не рассматривает этот вариант.

Но в будущем, как отметила знаменитость, она может стать психологом.

Напомним, ранее Надежда Матвеева призналась, выйдет ли замуж за младшего на 20 лет бойфренда.

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