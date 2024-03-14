Журналистка "Люкс ФМ" Наталья Тур в рамках презентации книги Оли Цыбульской "Цвети" пообщалась с ведущей Надеждой Матвеевой, однако их разговор прошел не на самой приятной ноте.
Тур начала диалог с вопроса о сыне Матвеевой, который, как пишут в сети, планировал пополнить ряды ВСУ. Ведущая с улыбкой на лице, но резко ответила: "Следующий вопрос. У вас неправильная информация. Не знаю, где вы ее взяли".
Затем Наталья поинтересовалась у Матвеевой о ее молодом бойфренде и о том, как она переживает хейт из-за отношений с мужчиной, который намного младше нее.
В этот момент Надежда взяла микрофон у журналистки и сказала: "До свидания". Затем она добавила: "Это свинство. Вы сказали, что мы будем говорить об этом (о презентации книги, - УНИАН)".
В сети осудили поведение Матвеевой. В комментариях под видео пользователи пишут:
- "Матвеева, извините, фу"
- "Матвеева любит все знать о других, а сама не любит, чтобы ей задавали неудобные вопросы. Это и есть лицо нехорошего человека"
- "Матвеева, корону сними. Не хочешь внимания - не лезь на телевидение"
- "Матвеева разочаровывает меня все больше и больше"
Напомним, ранее Надежда Матвеева призналась, выйдет ли замуж за младшего на 20 лет бойфренда.