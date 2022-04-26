Маричка рассказала, что плохо себя чувствовала.

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, как 26 февраля, в день ее рождения, ей вызывали "скорую" из-за плохого самочувствия.

На второй день войны телеведущая вместе со своими детьми решилась выехать из Киева. В дороге она провела 13 часов, из-за чего очень устала. Позже, когда они заселились в отель, еще и сбежала ее кошка. Все это спровоцировало у звезды 1+1 стресс.

"Мне пришлось вызывать "скорую", потому что я была на грани головокружения. Это были третьи сутки, когда я не спала из-за всех этих переживаний и утренних эфиров, из-за того, что я очень переживала, я не ела, я долго ехала в дороге. Я была на грани потери сознания и, слава Богу, мне вызвали скорую помощь", – рассказала Маричка.

Врачи, осмотрев Маричку, выяснили, что у нее понижен сахар в крови. А то, что она не потеряла сознание, - это чудо. Ей вкололи глюкозу и отправили спать.

На следующий день сотрудники отеля постучали к ней в дверь и заявили, что нашли ее домашнего питомца. Тогда Падалко немного вздохнула с облегчением, так как кошка - это уже их член семьи, и дети очень за нее переживали.

Напомним, муж Марички Падалко перестал общаться с родителями из-за того, что они не осудили действия РФ в Украине.

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