Егор Соболев с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину.

Ведущая "1+1 Украина" Маричка Падалко рассказала, что ее муж - журналист политик Егор Соболев - прошел военную подготовку еще в 2021 году. С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту страны сначала в рядах ТрО, а позже в составе ВСУ.

В июле 2023 года Соболева наградили офицерским званием. На днях, по словам Марички, ее любимого перевели на новую должность. Она дала возможность супругам чаще видеться, что не может не радовать ведущую. Падалко также рассказала о специфике новой работы военного.

Сейчас Егор занимает должность заместителя командира отряда. Мужчина служит в аэроразведке, то есть в роте, которая работает с дронами. Он часто ездит в Киев для планирования операций и поэтому может видеться с родными.

"Он стал заместителем командира всего этого отряда спецназначения, где он ранее возглавлял роту БпЛА. А это означает частые командировки в Киев для планирования операции, а это еще означает, что мы чаще видимся. Сейчас трудно всем, потому что никто не видит, когда и как, скажем так", - поделилась телезвезда.

К слову, супруги в браке уже 19 лет. Падалко и Соболев воспитывают троих детей: 17-летнего Михаила, который в этом году окончил школу, 15-летнюю Марию и 13-летнюю Екатерину.

Напомним, ранее Маричка Падалко вернула младшую дочь в Украину. Ведущая показала девочку поклонникам.

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