Меладзе выступил на концерте ко Дню России.

Российский певец Валерий Меладзе был одним из первых артистов, кто осудил войну в Украине. Из-за антивоенной позиции его начали хейтить на Родине. Позже он даже намекнул на то, что планирует уйти со сцены и заниматься наукой.

Но, как видим, недолго он продержался без музыки и сцены. Так, он выступил на концерте ко Дню России, где исполнил свои главные хиты "Самба белого мотылька", "Тропикана-женщина", "Красиво", "Небеса" и другие.

Стоит отметить, что российские пропагандисты недовольны поведением Меладзе. Они считают, что артист наживается на гражданах страны, действия которых он осуждает.

Напомним, Валерий Меладзе задумался об уходе со сцены. Певец планирует покинуть сцену и заняться работой по специальности. Он отметил, что его песни уже давно живут и будут жить, поэтому за них он не переживает.

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