Валентина Хамайко рассказала, что не празднует Новый год из-за дочери.

Телеведущая Валентина Хамайко, звезда канала "1+1 Украина" и мама четверых детей поделилась личной историей относительно того, почему уже много лет не празднует Новый год. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Оказывается, причиной этому стало появление ее младшей дочери Мирославы, которая родилась именно 31 декабря. По словам телеведущей, в этот день все внимание и празднования полностью посвящены ее дочери, и семья празднует лишь ее день рождения, а не Новый год.

"С появлением на свет нашего третьего ребенка - а это произошло 31 декабря - мы в этот день празднуем только день рождения дочери Мирославы, все внимание принадлежит только ей. И поэтому Рождество стало основным зимним праздником для нас. Новогодних подарков нет, есть рождественские", - пояснила Хамайко.

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Она также рассказала, что с начала ноября начинает внимательно слушать, что хотят ее дети, записывает их желания и пытается осуществить их. Каждый год на Николая она готовит коробки с фруктами, вместо сладостей, которых, по ее словам, в декабре и так хватает.

"Я специально не кладу конфеты, потому что их в декабре слишком много вокруг. Каждый год добавляю в эти фруктовые боксы что-то новенькое, потому что это хороший способ познавать мир", - добавляет телеведущая.

В прошлом году празднование Рождества для семьи Хамайко было особенным, ведь в силу обстоятельств она не смогла традиционно посидеть за праздничным столом в Сочельник.

"В позапрошлом году нам не удалось посидеть за праздничным столом на Сочельник, муж служил, у меня не было даже вдохновения собрать все блюда", - вспоминает Валентина.

Однако телеведущая смогла создать праздничную атмосферу и все же отметить праздник, хоть и с маленькой задержкой.

О том, будет ли ее муж, военнослужащий ВСУ Андрей, рядом с семьей в новогодние праздники, Валентина также рассказала.

"На праздники муж Андрей тоже будет с нами, после гибели сына он перевелся ближе к нам. Ему нужна была работа с психологом, а потом получил новое назначение", - поделилась она.

Напомним, ведущая Валентина Хамайко призналась, почему стала инициатором женитьбы с мужем.

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