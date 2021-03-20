Укол вакциной Covishield ему сделали в Харьковской областной клинической больнице.

Популярный украинский писатель Сергей Жадан, который живет в Харькове, сделал прививку от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Жадан опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев сделать так же, если есть возможность.

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", - написал Жадан.

"Еще с прошлого года ждал, когда появится вакцина, следил за новостями и в мире, и в Украине. Как только появилась возможность вакцинироваться — я сразу согласился. Очень надеюсь, что Украина проведет быстро и эффективно вакцинацию, и уже в этом году мы вернемся к нормальному образу жизни", — отметил Сергей Жадан.

По данным пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, укол вакциной Covishield ему сделали в Харьковской областной клинической больнице.

"Украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан считает вакцинацию наиболее коротким и эффективным путем преодоления пандемии", - говорится в сообщении.

Ранее Сергей Жадан уже делал прививки от дифтерии и столбняка и призвал украинцев поддержать кампанию «Вакцинированы – значит защищены».

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

По информации Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 104 342 человека, из них получили 1 дозу – 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо

Прививки проводили 210 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 19 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Напомним, что публичные лица и общественные деятели в Украине могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди остаточными дозами препарата, чтобы популяризировать прививки. Специально для этого Министерство здравоохранения внесло изменения в "дорожную карту" вакцинации.

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Автор: Виктория Гордиенко