Вадим Перельман вспомнил свою последнюю поездку в родной Киев.

Голливудский режиссер Вадим Перельман, который родился в Киеве, заговорил о получении украинского гражданства. Знаменитость признался, что планировал получить украинский паспорт и рассказал, когда в последний раз был в Киеве.

Отец американца главный инженер Каневской электростанции Валерий Перельман. Его не стало во время ДТП, после чего его звездный сын эмигрировал в Канаду, а затем в США.

В интервью для OBOZ.UA кинозвезда отметил, что в украинскую столицу он приезжал еще до начала полномасштабного вторжения. Это было в 2021 году. Тогда культурный деятель приехал, чтобы получить свидетельство о рождении, и увидеться с друзьями. Еще четыре года назад Вадим задумался над тем, чтобы стать гражданином Украины. По словам режиссера, он всегда мечтал получить украинский паспорт, однако сейчас этот вопрос отложен, вероятно, из-за войны.

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"Я много раз бывал в Киеве с тех пор, как мы с мамой уехали. Последний раз в конце 2021 года. Успел побывать, мне кажется, везде. Как всегда, обязательно хожу на кладбище к папе. К бабушкам и дедушкам на Байково. Много гуляю по городу. Друзья возили меня, показывали что-то из того, что еще не видел, ведь город меняется. Я приехал получить свидетельство о рождении. В какой-то момент задумался об украинском паспорте. Надо сказать, что всегда хотел иметь этот документ. И это был один из шагов к этому. Копию свидетельства я получил тогда, оно у меня есть", - отметил знаменитость.

На вопрос о том, что "тянет" Перельмана в Киев, он говорит, что украинская столица - это его любимый город в мире. Он чувствует, что это место, где он родился и с ним у него связано много положительных воспоминаний.

"Ну вот мы сейчас с вами разговариваем, а я смотрю на каштан - лежит передо мной на письменном столе. Я привез его из Киева. Меня действительно тянет в родной город - все время и всегда. Это мой любимый город - так было и будет. И я надеюсь, что еще приеду в Киев неоднократно. Так сложилось, что никого из родственников у меня там уже нет. Друзья? Многие уехали. Когда приезжаю, живу на съемных квартирах", - поделился создатель фильмов "Дом из песка и тумана", "Вся жизнь перед глазами".

Напомним, ранее Вадим Перельман ответил, писали ли ему россияне во время войны. В свое время он снимал картины с участием российских актеров, но в 2022 году оборвал все связи со страной-агрессором.

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