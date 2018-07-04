На Херсонщине женщина пыталась продать своего сына, чтобы купить дом

Она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая за 210 тыс. грн пыталась продать своего трехмесячного сына.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Согласно информации, на вырученные средства женщина планировала приобрести дом. Сейчас ребенок находится в областном детском доме. С мальчиком все в порядке.

"Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти «клиента» в Херсоне", - говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника областного главка полиции Николай Цап, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тыс. грн.

"Полицейские выяснили, что задержанная - ранее судимая, вела асоциальный образ жизни. Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - сообщили полицейские.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"). Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. В ближайшее время ей будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и избрана в отношении нее мера пресечения. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.