Украинская певица была вынуждена отменить концерт.

Запланированный концерт в городе Вараш Ровенской области пришлось отменить из-за мобилизации музыкантов из ее команды. 16 ноября певица должна была выступить в городе Вараш, однако концерт не состоялся. Как сообщила Оля в своем Instagram, музыкантам из ее команды вручили повестки и мобилизовали прямо на въезде в город. Певица осталась без музыкального сопровождения и вынуждена была отменить концерт.

Оля Цибульская сообщает об отмене концерта в сториз:

"Вараш, за несколько часов до концерта стою на лестнице одного из ваших отелей. Без макияжа и прически, потому что концерта не будет. Ребят-музыкантов, которые должны были сегодня играть со мной для вас на концерте, им вручили повестки и мобилизовали".

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Оля Цибульская искренне извинилась у поклонников за отмену концерта и объяснила, что не может выступить сама.

"Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Спасибо вам за понимание", - обратилась певица к фанам.

Поклонники с пониманием отнеслись к ситуации и выразили поддержку Оле Цибульской и ее команде.

Оля Цибульская активно гастролирует по Украине, несмотря на сложные времена. Ее концерты - это не только возможность для людей отвлечься от войны и насладиться музыкой, но и способ поддержать боевой дух соотечественников и собрать средства на помощь ВСУ.

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Оля Цибульская известна своей активной гражданской позицией и патриотизмом. Она постоянно поддерживает украинских военных, выступает с благотворительными концертами и помогает нуждающимся.

Напомним, Цибульская рассказала о несчастном случае и синяках.

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