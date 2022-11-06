Как сейчас выглядит Михаил Уржумцев - смотрите.

Украинская певица Надежда Мейхер не "светит" своего супруга-россиянина, бизнесмена Михаила Уржумцева в социальных сетях, однако в Instagram появилось его редкое фото.

Известно, что он является генеральным директором одной из российских компаний, связанных с развитием модных брендов. Несмотря на то, что его супруга Надежда Мейхер осуждает преступный режим Кремля и рассказывает о зверствах оккупантов в Украине, Уржумцев продолжает развивать свой бизнес в России. С начала полномасштабного вторжения он ни разу не высказался о нападении России на Украину.

Так, сейчас в социальных сетях появилось его свежее фото. Последний раз он "появлялся" почти год назад.

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Стоит отметить, что Надежда Мейхер вышла замуж за Михаила Уржумцева в 2014 года. До этого события они встречались много лет, а за два года до свадьбы у них родилась дочь Анна. В 2015 году у них родился второй общий ребенок - дочь Мария.

Также у Мейхер есть сын Игорь от предыдущих отношений с бизнесменом Александром Лищенко.

Напомним, ранее 40-летняя Надежда Мейхер сверкнула ягодицами без белья.

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