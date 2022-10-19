Певица похвасталась фигурой в черных лосинах.

Украинская певица и дизайнер Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новым снимком. Она предстала в черных лосинах и цветном лонгсливе.

Позировала звезда спиной к камере, тем самым случайно засветив ягодицы, которые просвечиваются сквозь лосины. При этом можно заметить, что Мейхер появилась в кадре без трусиков.

Кроме того, звезда обладает стройной фигурой. Вероятно, она следит за своим питанием и занимается спортом, ведь в свои 40 лет она выглядит очень подтянутой и привлекательной.

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Стоит отметить, что Мейхер не стесняется демонстрировать свое тело. Впервые она начала это делать во время участия в легендарной группе "ВИА Гра". Позже она решила попробовать себя в роли дизайнера, поэтому все новинки примеряет на себя, порой достаточно откровенные.

Также певица снималась для глянцевых журналов, среди которых и Playboy.

Напомним, Надежда Мейхер показалась полностью обнаженной. Поклонники сразу же засыпали ее комплиментами.

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