Обряд состоялся в 1994 году в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Как известно, российская певица Алла Пугачева до Максима Галкина четыре раза была в браке. Одним из ее избранников был певец Филипп Киркоров. С ним Примадонна даже обвенчалась в церкви. Произошло это в 1994 году.

Сейчас Telegram-канал "Старый папарацци" обнародовал архивный снимок, где Алла Борисовна одета в роскошное свадебное платье. Здесь ей всего 44 года. Выглядит она довольно молодо: стройная фигура, подтянутое лицо, густые золотистые волосы, которые слегка вьются.

Киркоров на венчании был одет в черную рубашку, черные классические брюки и белый пиджак. Прическа у него была такая же, как и у его тогдашней супруги - отличался только цвет волос.

Видео дня

Увидев фотографию с венчания Киркорова и Пугачевой, поклонники разделились в мнениях. Одни писали о том, что артистка и сегодня выглядит так же неподражаемо, как и почти 30 лет назад, а другие напомнили о том, что дважды венчаться нельзя. Нашлись и те, кто "уколол" Примадонну за ее отъезд из России.

Реакция соцсетей

"Потом вспомнила, что иудейка.."

"Религия не по национальности, а по зову души. Другой вопрос: как их развели?"

"Душа в Израиле. Зачем проводить обряд в русской православной церкви? Или на тот момент Пугачева не знала о своей душе/национальности?"

"Старость - не радость"

"А мне кажется, что не стоит ее упрекать за то, что было! Алла здесь красивая, словно фотомодель. И с годами, к слову, это практически не изменилось"

Отметим, несмотря на то, что обвенчаться в церкви можно только один раз в жизни, Пугачева сделала это дважды - в 1994 году с Киркоровым и в 2017 году с Галкиным. В одном из интервью Алла рассказывала, что "сделала это ради детей и ради мужа, который венчался в первый раз".

Таинство венчания с Максимом Галкиным проходило в маленьком храме в Подмосковье, куда были приглашены только самые близкие.

Напомним, Максим Галкин умилил видео с дочерью.

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