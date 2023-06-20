Актриса уже несколько лет не появляется на публике из-за тяжелого заболевания.

Судьба Анастасии Заворотнюк, которая два десятка лет назад стала главной героиней российского ситкома "Моя прекрасная няня", сегодня волнует многих. Три года назад у нее обнаружили онкологию. Тогда Заворотнюк внезапно пропала и больше не появлялась на публике.

Ее старшая дочь Анна не комментирует состояние мамы. Известно, что онкология начала развиваться у Насти после процедуры искусственного оплодотворения - в 2018 году "моя прекрасная няня" родила дочь Милу, за которой сейчас ухаживают старшая сестра и бабушка.

Как пишут росСМИ, сейчас в сети показали редкое фото Милы - до этого и сама Заворотнюк, и ее муж, фигурист Петр Чернышов были категорически против того, чтобы демонстрировать поклонникам какие-то кадры из личного архива.

Видео дня

О девочке практически ничего неизвестно. Но, судя по фото, она растет красоткой, очень похожей на свою звездную маму.

Позиция Анастасии Заворотнюк касательно войны в Украине

Учитывая то, что уже более трех лет Заворотнюк не выходит на связь со своими подписчиками, говорить о том, поддерживает ли она войну, невозможно. Однако недавно в сети вспомнили, как героиня Заворотнюк няня Вика унижала Украину в том самом сериале.

Например, в одной из серий продюсер Шаталин сказал: "Вика, вы воруете вещи в магазине, как Украина — российский газ". Также была сцена, когда Заворотнюк в роли Виктории Прутковской сказала: "Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка — то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединения".

Вас также могут заинтересовать новости: