Украинская певица и сегодня выглядит довольно ухоженно, женственно и привлекательно.

75-летняя София Ротару поражает своей красотой. В открытом доступе нет информации о том, делала ли знаменитость какие-то пластические операции, но если нет, то она определенно обладает какой-то суперсилой, которая помогает ей сохранять такую идеальную фигуру и подтянутую кожу на восьмом десятке.

Сейчас в Telegram-канале "Старый папарацци" опубликовали снимок Софии Михайловны 42-летней давности. На фото 33-летняя певица одета в платье с открытыми плечами и довольно откровенной зоной декольте. У молодой Ротару объемные кучерявые волосы и грустный взгляд. В кадр она попала вместе с Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ.

"София Ротару и группа "Машина времени" на съемках кинофильма "Душа", 1981 год", - сказано в подписи.

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Где сейчас София Ротару и чем она занимается

Советская и украинская эстрадная певица вошла в историю благодаря своей творческой деятельности. Исполнительница хита "Червона рута" имеет звание Героя Украины, а также титул Национальной легенды Украины.

На данный момент она уже не ведет такую активную гастрольную деятельность, как раньше. Когда началась полномасштабная война, София Ротару ясно дала понять, что она против кровопролитной кремлевской политики.

Артистка время от времени публикует в своем Instagram-блоге информацию о том, что Россия обстреливает мирные города и убивает гражданских.

Ранее УНИАН писал какой София Ротару была в юности.

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