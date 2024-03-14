Певица пока не прокомментировала это.

Недавно украинская певица Алина Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз. Однако имя своего нового избранника она не называет как и не показывает его лицо. Но некоторые люди из ее окружения, по словам блогера Богдана Беспалова, все же решили рассказать подробности свадьбы и "слили" их фото.

Стало известно, что свадебная церемония влюбленных проходила на берегу океана, ориентировочно в Лас-Вегасе. Среди гостей были только самые близкие люди пары.

"Наш инсайдер сообщает, что решение Алины выйти замуж во второй раз несколько удивило друзей с обеих сторон и были определенные опасения из-за характера как мужа, так и самой певицы", - отметил Богдан на Bespalovmedia и опубликовал фото молодоженов.

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На фотографиях не видно лица жениха, однако заметна счастливая улыбка Алины. Беспалов добавил, что инсайдер не захотел называть имя нового мужа Гросу и сказал, что скоро все обо всем узнают.

"Не могу назвать имени избранника. Пусть Алина уже сама объявит, когда будет готова. Церемония скромная. Она не хотела публичности и стремилась сделать мероприятие максимально закрытым. Большинство друзей даже не знали об этой свадьбе", - процитировал слова инсайдера блогер.

Интересно, что некоторые читатели предположили, что это может быть бывший парень Алины - Роман Полянский, с которым она была в отношениях до начала войны.

Напомним, ранее Алина Гросу резко ответила на слухи вокруг своего вероятного мужа.

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