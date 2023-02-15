14 февраля, в День святого Валентина, опальная певица Ани Лорак впервые показала своего нового возлюбленного Исаака Виджраку. Известно, что он проживает на Ибице, занимается йогой и Таро. Кроме того, у него есть жена и дети.
Однако пользователей сети не смутило, что Лорак могла увести мужчину из семьи, их больше насторожил тот факт, что певица выбирает себе в партнеры иностранцев. Фолловеры пишут, что Лорак наступает на одни и те же грабли.
Ранее она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них в браке родилась дочь София, но вскоре они развелись.
Видео дня
Что пишут пользователи сети
- "Дело, конечно, каждого. Но лучше украинских мужчин никого нет"
- "Не знаю, кто это... Очередное люблю или просто друг... Но лучше выбирать себе половинку со схожим менталитетом, иначе есть огромная вероятность наступить на те же грабли"
- "Вижу, что у Каролины рок судьбы делать неправильный выбор. Причем ошибка именно в ней"
- "Не наш формат, увы"
- "Блин, неужели нет наших классных мужчин? Нет, надо найти иностранца, еще и какого-то сектанта. Все ищешь приключения на свою попу"
- "Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина"
Ранее УНИАН сообщал, как живет бывший муж Ани Лорак.