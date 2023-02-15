Фолловеры в недоумении от поведения певицы.

14 февраля, в День святого Валентина, опальная певица Ани Лорак впервые показала своего нового возлюбленного Исаака Виджраку. Известно, что он проживает на Ибице, занимается йогой и Таро. Кроме того, у него есть жена и дети.

Однако пользователей сети не смутило, что Лорак могла увести мужчину из семьи, их больше насторожил тот факт, что певица выбирает себе в партнеры иностранцев. Фолловеры пишут, что Лорак наступает на одни и те же грабли.

Ранее она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них в браке родилась дочь София, но вскоре они развелись.

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Что пишут пользователи сети

"Дело, конечно, каждого. Но лучше украинских мужчин никого нет"

"Не знаю, кто это... Очередное люблю или просто друг... Но лучше выбирать себе половинку со схожим менталитетом, иначе есть огромная вероятность наступить на те же грабли"

"Вижу, что у Каролины рок судьбы делать неправильный выбор. Причем ошибка именно в ней"

"Не наш формат, увы"

"Блин, неужели нет наших классных мужчин? Нет, надо найти иностранца, еще и какого-то сектанта. Все ищешь приключения на свою попу"

"Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина"

Ранее УНИАН сообщал, как живет бывший муж Ани Лорак.

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