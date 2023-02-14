Раньше предательница позиционировала этого мужчину как "духовного учителя", но сегодня официально рассекретила отношения с ним.

Предательница Ани Лорак рассекретила своего возлюбленного. Зовут мужчину Исаак Виджраку. Судя по его профилю в Instagram, он - "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, творец положительной кармы".

Представить свою вторую половинку предавшая Украину артистка решила в честь Дня Святого Валентина.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь", - написала Лорак в описании под фотографиями с Исааком.

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Что известно о новом бойфренде Лорак

УНИАН проанализировал социальные сети мужчины. В его блогах можно найти информацию о том, что он проживает на Ибице. Еще недавно он публиковал счастливые снимки с женой и детьми, а уже сегодня обнимается с Лорак.

Некоторые российские СМИ сообщают, что Виджраку до сих пор женат и воспитывает двоих детей, а Лорак - разлучница, укравшая мужчину из семьи.

Известно, что у Виджраку есть еще и старшая дочь. Снимки с ней он также нередко публикует в своем блоге. Судя по всему, у них хорошие отношения.

"Благодарна жизни за самый прекрасный подарок, который у меня есть - мою дочь", - написал Исаак Виджраку под снимком с девочкой.

Отметим, в январе 2023 года Лорак опубликовала в своем блоге кадры, на которые попал Виджраку. Тогда артистка сообщила, что ее поклонников ждет "начало чего-то нового". Многие предположили, что речь идет о съемках клипа, в котором мог бы появиться мужчина, поскольку ранее он пробовал силы в кино в качестве актера и постановщика трюков. За его плечами незначительные роли в пяти сериалах.

Кроме того, Исаак - модель. В 2002 году он победил в конкурсе красоты "Мистер Испания".

Напомним, как живет бывший муж Ани Лорак, который помогает украинской армии.

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