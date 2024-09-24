В сеть 'слили' фото квартиры, где сейчас живет Олег Винник

Он находится в Германии.

Фотографии квартиры скандального украинского певца Олега Винника в Германии попали в сеть.

Известно, что после начала полномасштабной войны в Украине певец поселился в Берлине. Telegram-канал "Вогник" сумел выяснить, где именно обосновался известный исполнитель.

Как сообщает источник, квартира Олега Винника находится на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбург. В этом районе, по информации Telegram-канала, нередко селятся выходцы из России.

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Певец проживает в новом жилом комплексе, и его квартира расположена на последнем этаже здания. На входе в комплекс, возле звонка, есть табличка с фамилией артиста и названием его компании RockSoulana Music, что подтверждает его проживание именно там.

Найти место жительства Винника в Германии удалось после того, как он сам выложил видео, снятое на балконе своей квартиры. В ролике он демонстрировал урожай, случайно показав соседние дома.

Отметим, Олег Винник уже долгое время проживает в Германии, однако он молчит о войне в Украине. В первые дни он опубликовал пост в своих соцсетях, а затем исчез.

Спустя полтора года он дал большое интервью, в котором сообщил о своей болезни и сказал, что уехал в Германию на лечение.

Напомним, ранее в сети показали новое фото Олега Винника за границей.

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