Екатерина Тышкевич призналась, что врачи до сих пор не смогли поставить ей диагноз.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая обрела популярность после исполнения главной роли в сериале "Ничто не случается дважды", рассказала, что уже много лет страдает от безумной головной боли.

Девушка неоднократно обращалась к врачам, но за восемь лет обследований они так и не смогли поставить ей диагноз. Тышкевич перепробовала уже все методы борьбы с недугом - от психотерапии от лечения нетрадиционной медициной. Но это все не дало никаких результатов.

По словам актрисы, ей помогают только нейролептики, но с приходом в Украину войны и они перестали действовать на ее организм.

"Окончательного диагноза – нет. За 8 лет обследований в Украине его так и не смогли поставить. Главный симптом это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. ... Единственным эффективным лечением (точнее, тем, что снимало симптомы) было очень большое количество нейролептиков (17 таблеток ежедневно), которые просто рубили весь организм, ими я и спасалась эти годы, несмотря на очень много неприятных побочных реакций. Но с войной перестали помогать и они", - написала Тышкевич в своем Instagram.

Сейчас артистка ждет очередь на обследование в Дании, потому что лечение в Украине не дает никаких результатов.

Напомним, ранее был объявлен сбор средств на лечение Екатерины Тышкевич.

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