Недавно Екатерина поделилась - долгие годы искала причину невыносимых головных болей, но украинские врачи так и не смогли ей помочь.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич недавно сообщила о том, что уезжает на диагностику и лечение за границу. Она хотела попасть в Данию, однако клиника ответила, что до октября не сможет ее принять. Сейчас звезда продолжает искать специалистов в других странах Европы.

Катя сделала пост в своем Instagram-блоге, где рассказала о самочувствии сейчас.

"Отчаяние, гнев, бессилие. Я понимаю, что это лучший центр в Европе, но...", - написала Тышкевич.

Она прикрепила фотографию, где позирует на кровати с кошкой. Девушка уточнила - ищет все способы решить свои проблемы со здоровьем. Надеется даже на церкви и иконы.

"Обследование, новые взгляды, новое лекарство. Неврологи, психиатры, нейрохирурги. Молитвы, службы в церкви, иконы. Прислушивалась почти ко всем вашим советам, но, к сожалению, не подействовало ни одно новое вмешательство", - добавила актриса.

Напомним, в июле этого года известная украинская актриса пожаловалась на страшную болезнь. Катя рассказала, что от боли она даже не могла открывать глаза.

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