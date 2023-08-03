Поклонники соболезнуют семье актрисы.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками печальной новостью - из жизни ушел ее свекр, отец ее супруга Виталия Борисюка.

Знаменитость не назвала причину смерти родственника и не сказала, когда именно это произошло. При этом она опубликовала снимок, на котором запечатлена со свекром, мужем и его сестрой.

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк… Глубокие соболезнования Виталику и сестре Наталье… Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной", – подписала снимок Сумская.

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Поклонники поддержали семью актрисы и также выразили свои соболезнования:

"Мои соболезнования, родные"

"Соболезную. Тяжело зрелым людям переживать эту войну"

"Теперь ваш свекр - ангел, и будет охранять вас с небес"

"Сочувствую всей семье. Сил вам пережить эту потерю"

"Светлая и вечная память Николаю Петровичу"

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериала "Эйфория". Ангусу Клауду было всего 25 лет.

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