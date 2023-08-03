Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками печальной новостью - из жизни ушел ее свекр, отец ее супруга Виталия Борисюка.
Знаменитость не назвала причину смерти родственника и не сказала, когда именно это произошло. При этом она опубликовала снимок, на котором запечатлена со свекром, мужем и его сестрой.
"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк… Глубокие соболезнования Виталику и сестре Наталье… Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной", – подписала снимок Сумская.
Поклонники поддержали семью актрисы и также выразили свои соболезнования:
- "Мои соболезнования, родные"
- "Соболезную. Тяжело зрелым людям переживать эту войну"
- "Теперь ваш свекр - ангел, и будет охранять вас с небес"
- "Сочувствую всей семье. Сил вам пережить эту потерю"
- "Светлая и вечная память Николаю Петровичу"
Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериала "Эйфория". Ангусу Клауду было всего 25 лет.