Сообщается, что ребенка родила суррогатная мать.

Американская актриса Мишель Уильямс, которая известна по фильмам "Горбатая гора", "Остров проклятых" и "Веном", в четвертый раз стала мамой.

Как пишет издание People, ребенка ей родила суррогатная мать. Это произошло 6 недель назад, однако только сейчас Мишель с мужем Томасом Кейлом и детьми заметили на прогулке в Нью-Йорке.

"Они очень рады пополнению в семье. А старшая дочь актрисы - Матильда - с любовью относится к своим младшим братьям и сестрам", - говорит инсайдер.

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К слову, пока сама Уильямс и ее муж не комментируют эту тему. Также неизвестно, какого пола ребенок и как супруги назвали младенца.

Что известно о Мишель Уильямс

Актриса Мишель Уильямс имеет немало престижных наград. Она 4 раза была номинанткой премии "Оскар" и "Золотой Глобус".

От предыдущих отношений с Гитом Леджером женщина воспитывает 18-летнюю дочь Матильду. А в марте 2020 года вышла замуж за режиссера Томаса Кайла. У пары есть двое общих детей.

Напомним, ранее стало известно, что украинская певица Инесса Грицаенко родила первенца. Она также показала первые фото с дочкой.

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