Известная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников откровенным образом на обложке известного глянцевого журнала.
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СМИ сообщают, что снимок был сделан в 2009 году.
На обложке Наоми предстала полуобнаженной в игривом образе: в сексуальном черном боди, обруче с заячьими ушками и с бабочкой на шее.
«Ты, как всегда, потрясающая», «Я завидую тебе», «Одна из моих любимых фотографий с тобой», «Всегда любил эту обложку», - отреагировали поклонники.
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