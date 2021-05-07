Знаменитость поделилась снимком обложки глянца 12-летней давности.

Известная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников откровенным образом на обложке известного глянцевого журнала.

Читайте также"Ты вообще рожала?" супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру (фото)Фото обложки она опубликовала в своем Instagram.

СМИ сообщают, что снимок был сделан в 2009 году.

На обложке Наоми предстала полуобнаженной в игривом образе: в сексуальном черном боди, обруче с заячьими ушками и с бабочкой на шее.

«Ты, как всегда, потрясающая», «Я завидую тебе», «Одна из моих любимых фотографий с тобой», «Всегда любил эту обложку», - отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц