После того как она покинула РФ вместе с детьми и выставила их с Галкиным семейный особняк на продажу, Примадонну начали открыто травить.

РосСМИ пишут о якобы неизлечимой болезни Аллы Пугачевой. Пропагандисты цитируют слова ее экс-стилиста Джорджа Ровалса, говоря о том, что у звезды проблемы с волосами. Ровалс комментирует, что у Аллы Борисовны начали "сыпаться" волосы еще около 10 лет и проблему никак нельзя устранить.

"Потеря волос у женщин после 50 лет связана в первую очередь с гормональной перестройкой организма, хроническими заболеваниями щитовидной железы и приемом лекарственных препаратов", - пишут пропагандисты, цитируя своих экспертов-трихологов.

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Позиция Аллы Пугачевой касательно войны в Украине

После 24 февраля она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала за границу. Какое-то время они жили в Израиле. В то время как Галкин отчаянно пытался донести своей российской аудитории, что РФ не проводит "СВО", а просто убивает мирных жителей, сама Примадонна молчала.

Заговорить ее заставило то, что недавно Галкина в РФ признали "иноагентом". Алла Борисовна заявила, что во всем поддерживает своего мужа, поэтому попросила и ее записать в ряды "иноагентов".

Также осенью 2022 стало известно, что Пугачева вернулась в Москву. Однако пробыла она там меньше месяца. СМИ писали, что звезда забрала документы детей из школы и подготовила к продаже семейный особняк, после чего снова покинула страну.

Напомним, экс-зять Аллы Пугачевой открыто поддержал убийства украинцев.

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