По информации СМИ, за имением присматривает штат прислуги звездной пары.

По информации российских СМИ, Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин собираются приезжать в свой замок в деревне Грязь лишь на праздники.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "НеМалахов", ссылаясь на источник в окружении артистов.

"В окружении артистов заявили "НеМалахову", что, мол, пока одни ездят в это время по заграницам, знаменитости, живущие сейчас в Израиле, напротив, будут посещать родину", - говорится в сообщении.

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По информации источника СМИ, за имением присматривает штат прислуги, который находится с Примадонной и шоуменом не первый год.

Отъезд Пугачевой из РФ: где сегодня живет Примадонна с детьми

29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Теперь она живет в Израиле, там она получила паспорт.

Российские СМИ писали, что Пугачева и Галкин решили избавиться от своего особняка в деревне Грязь, они якобы выставили его на продажу за 1 миллиард рублей.

Это уже второй отъезд Аллы Борисовны с детьми из России, в первый раз она вернулась без Галкина. Журналистам Примадонна заяляла, что приехала, ведь за границей уже подлечилась, а детям пора в школу.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в РФ, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила российские власти также внести ее в перечень этих лиц.

10 октября 2022-го Пугачева опубликовала фото, в подписи к которому подтвердила, что находится в Израиле.

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