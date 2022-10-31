Владимир Пресняков спонсирует российскую армию.

Российский певец Владимир Пресняков дал сольный концерт в Москве, во время которого заявил, что все полученные средства от продажи билетов перечислит российским оккупантам.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

Отмечается, что во время концерта Пресняков заявил, что несколько раз переносил его из-за коронавируса, но сейчас готов выступить перед своими поклонниками.

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"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Я приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это, благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!" - заявил артист.

Таким образом Владимир поддержаил убийства украинцев и войну в Украине в целом. А вот его сын от Кристины Орбакайте - Никита Пресняков - сбежал в Америку из-за мобилизации в России. Вероятно, его наследник не хочет ехать на войну.

Да и бывшая теща артиста Алла Пугачева уехала из России в Израиль, где уже получила паспорт. Она вместе со своим супругом Максимом Галкиным осуждает кровопролитие в нашей стране.

Напомним, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий.

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