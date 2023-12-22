В России заговорили о том, чтобы конфисковать имущество певца.

Российский певец Валерий Меладзе в РФ может быть "наказан рублем" за якобы поддержку Украины, против которой российские власти начали полномасштабную войну, которую прикрывают названием "специальная военная операция".

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов направил в Совет Федерации России и Государственную думу предложение лишить исполнителя авторских отчислений из РФ, сообщил Telegram-канал Mash. По мнению Резяпова, технически это возможно сделать, если против Меладзе заведут дело "за экстремизм", а потом суд примет решение конфисковать его имущество (к нему также относятся авторские права).

"Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России. И направить эти деньги в пользу государства, в том числе и на поддержку бойцов на "СВО", - отмечается в материале.

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В начале апреля появилась информация, что в России Валерия Меладзе заподозрили в том, что он помогает украинской армии. Из-за этого певца на российской территории решили "проверить".

В день полномасштабного вторжения россиян в Украину - 24 февраля прошлого года, артист высказался об атаке, однако РФ агрессором не назвал. Кроме того, он говорил, что нужно "договариваться".

Потом в сети распространилось видео, на котором запечатлено, как Меладзе ответил "Героям слава" на фразу "Слава Украине". Позже исполнитель оправдывался - утверждал, что любит и российский, и украинский народ.

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