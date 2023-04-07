Теперь Меладзе займется российская прокуратура.

Известного певца Валерия Меладзе заподозрили в том, что он помогает Вооруженным Силам Украины. Из-за этого артиста решили "проверить" в РФ.

Российские чиновники считают, что Меладзе может поддерживать Украину. Поэтому они обратились в прокуратуру. Как сообщают пропагандистские СМИ РФ, внимание привлекло то, что певец ответил на "Слава Украине". Тогда он сказал: "Героям Слава".

"Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ, сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника, соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры. Ранее руководитель общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку", - сообщают СМИ РФ.

Видео дня

Сам Меладзе "проверку" пока что не комментирует. Он не реагирует на обвинения россиян.

Позиция Валерия Меладзе

24 февраля 2022 года певец высказался о полномасштабной войне в Украине, однако не назвал РФ агрессором и не сказал, что за всем этим стоит Путин. Вместо этого он призвал начать переговоры и "договариваться".

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе ответил на "Слава Украине". Однако вскоре певец трусливо оправдался и заявил, что любит два народа - украинцев и россиян.

Недавно Меладзе "поймали" в Куршевеле и спросили об Украине. Однако певец не стал отвечать на вопросы и побоялся говорить о войне.

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